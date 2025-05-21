Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Михайло Ломоносов» принес славу, а «Ермак» отнял жизнь. Как кино возвысило и убило Виктора Степанова

«Михайло Ломоносов» принес славу, а «Ермак» отнял жизнь. Как кино возвысило и убило Виктора Степанова

После первой главной роли за актером закрепилось амплуа сильного мужчины, эдакого русского богатыря. Если характером Виктор Степанов действительно обладал волевым, то крепкого здоровья ему не досталось, что стало очевидным в конце 90-х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх