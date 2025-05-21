«Михайло Ломоносов» принес славу, а «Ермак» отнял жизнь. Как кино возвысило и убило Виктора Степанова

После первой главной роли за актером закрепилось амплуа сильного мужчины, эдакого русского богатыря. Если характером Виктор Степанов действительно обладал волевым, то крепкого здоровья ему не досталось, что стало очевидным в конце 90-х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии