Владельцы Gucci за день потеряли 3 миллиарда после назначения Демны Гвасалии

Французская компания Kering, создающая коллекции и продающая одежду таких брендов, как Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen и Balenciaga, потеряла около трех миллиардов долларов на фондовом рынке.
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