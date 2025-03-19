🇮🇳🇷🇺 В Индии открылась фотовыставка «Крымская весна» Торжественное открытие выставки состоялось в Русском доме в Нью-Дели в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает ТАСС.
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🇮🇳🇷🇺 В Индии открылась фотовыставка «Крымская весна» Торжественное открытие выставки состоялось в Русском доме в Нью-Дели в честь 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает ТАСС.