YouTube резко замедлился по всему миру

https://fine-news.ru/youtube-rezko-zamedlilsja-po-vsemu-miru.Уже несколько дней подряд поступают жалобы от пользователей YouTube на значительное снижение качества изображения во время просмотра видеоконтента, которое по умолчанию имеет низкое разрешение — 144p или 360p — даже при высокой скорости интернета.