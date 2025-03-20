YouTube резко замедлился по всему миру

https://fine-news.ru/youtube-rezko-zamedlilsja-po-vsemu-miru.Уже несколько дней подряд поступают жалобы от пользователей YouTube на значительное снижение качества изображения во время просмотра видеоконтента, которое по умолчанию имеет низкое разрешение — 144p или 360p — даже при высокой скорости интернета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии