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Виралайф

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Фруктовый салат с мороженым вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Фруктовый салат с мороженым вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Фруктовый салат с мороженым можно назвать эталонным летним десертом, так как он готовится только из свежих и спелых ягод и фруктов, которые не подвергаются никакой термической обработке, сохраняя все свои вкусовые качества и полезные свойства.

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