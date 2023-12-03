Фруктовый салат с мороженым вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Фруктовый салат с мороженым можно назвать эталонным летним десертом, так как он готовится только из свежих и спелых ягод и фруктов, которые не подвергаются никакой термической обработке, сохраняя все свои вкусовые качества и полезные свойства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии