Китайские юани набирают популярность в Казахстане

Астана, 28 мая /Синьхуа/ -- Нетто-продажи китайских юаней обменными пунктами Казахстана за январь-март текущего года достигли 393,5 млн тенге /один доллар США равен примерно 443 тенге/, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.