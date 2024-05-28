Китайские юани набирают популярность в Казахстане

Астана, 28 мая /Синьхуа/ -- Нетто-продажи китайских юаней обменными пунктами Казахстана за январь-март текущего года достигли 393,5 млн тенге /один доллар США равен примерно 443 тенге/, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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