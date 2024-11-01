«Арсенал» – фаворит Кубка лиги после вылета «Ман Сити». «Ливерпуль» – 2-й у букмекеров, «МЮ» – 5-й

«Арсенал» стал букмекерским фаворитом Кубка английской лиги. В 1/4 финала турнира встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Брентфорд», а также «Саутгемптон» и «Ливерпуль».