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Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Опубликован окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Валерий Карпин опубликовал состав сборной России на мартовские матчи против Сербии и Парагвая. В окончательный состав не попали спартаковец Александр Соболев, динамовец Даниил Фомин и Максим Глушенков из "Локомотива", зато вызваны все четыре видных российских легионера: Андрей Лунев из "Карабаха", Александр Головин из "Монако", Алексей Миранчук из "Аталанты" и Арсен Захарян из "Реал Сосьедада".

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