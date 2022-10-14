Главком ВСУ Залужный признал преимущество российской артиллерии

Ситуация на фронте для Украины сложная, Россия имеет преимущество в артиллерии. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марку Милли, сообщил RT.