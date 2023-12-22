Наступление на Авдеевку: Армия России продолжает штурм и продвигается на флангах (КАРТА)

Армия России продолжает штурм на авдеевском направлении, продвигаясь на флангах. «Русские имели успехи в направлении Очеретино, к северу от Степового и Водяного, в сторону Новокалинового», — признают украинские военные аналитики.
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