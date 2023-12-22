Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    Балбес он и в Африке БалбесРоссия сорвала за...
  • Антонина Лаврентьева
    Судить будут Чмошника и его подругу жизни за ее преступления , связанные с уничтожением детей Украины с целью получе...Такого еще не был...
  • лина любимцева
    Западу КРАСТЬ и ГРАБИТЬ  не впервой... Особенно Англии...Британцы потребов...

Наступление на Авдеевку: Армия России продолжает штурм и продвигается на флангах (КАРТА)

Наступление на Авдеевку: Армия России продолжает штурм и продвигается на флангах (КАРТА)

Армия России продолжает штурм на авдеевском направлении, продвигаясь на флангах. «Русские имели успехи в направлении Очеретино, к северу от Степового и Водяного, в сторону Новокалинового», — признают украинские военные аналитики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх