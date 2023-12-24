СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Semeniuk
    И на хлеб такими пасквилями зарабатываешь?В тюрьму за приго...
  • Serg
    Жаль, что эти боевые ребята, которым нанесли оскорбление фактически, не сожгли этот гадюшник.Неожиданно, кто о...
  • Тамара Елисеева
    Песков, как прости господи. То пугачихе лапы лобызает, то Филю привечает. Давно пора Путину сменить своего вассала.Готова встать на ...

В Дагестане выдают гражданство 45 новым беженцам и они пулей бегут МФЦ оформлять маткапиталы и соцпособия. Это же хорошо?

В Дагестане выдают гражданство 45 новым беженцам и они пулей бегут МФЦ оформлять маткапиталы и соцпособия. Это же хорошо?

Avia.pro - Новости Привилегии для Палестинских Беженцев: Быстрое Гражданство в Дагестане Дагестан не отстаёт от Чечни в вопросе предоставления гражданства иностранцам, демонстрируя это на примере 45 палестинских беженцам, которым было выдано российское гражданство всего за три недели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Специально завозят тех, кто через несколько лет сделают новый Беслан и Норд-Ост.
Ответить
2 час.
Азохен вей товарищи бояре
Мы любим правду, мы всегда за правду, мы даже иногда её придумываем сами.
Ответить
50 мин.
Азохен вей товарищи бояре
Такое впечатление что сценарий для бандеровского спектакля в Буче тоже сочинял ты. Похоже, один в один...😂😂😂))
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх