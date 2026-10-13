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«Мы вернемся»: спустя 21 год…

«Мы вернемся»: спустя 21 год…

Региональный совет Шомрон опубликовал видеоролик, посвященный возвращению еврейских поселений в Северную Самарию спустя 21 год после реализации плана размежевания в 2005 году.

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