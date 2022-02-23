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Паризе сделал первый дубль за 2 года в матче с «Сиэтлом». У него 399 шайб за карьеру

Зак Паризе забросил 399-ю шайбу в НХЛ. Форвард «Айлендерс» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» и был признан первой звездой.

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