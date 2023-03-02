Захарова об отказе Блинкена общаться с Лавровым на министерской встрече G20: США, видимо, отодвинули дипломатию на второй план

Официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, говоря об отказе американского государственного секретаря Энтони Блинкена общаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на министерской встрече «Большой двадцатки» в Индии, предположила, что США, видимо, отодвинули дипломатию на второй план.
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