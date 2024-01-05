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Виктор Майгуров: «Бессеберг не защищал интересы России. Все турниры мы получали через голосование на конгрессе»

Ранее подразделение по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии предъявило Бессебергу обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

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