Юрист: против менеджеров ФБК Жданова и Милова могут возбудить дела за призывы к санкциям

Юрист Илья Ремесло прокомментировал RT вероятность возбуждения нового уголовного дела в отношении одного из директоров «международного ФБК*», Ивана Жданова**, и бывшего экономического советника ФБК Владимира Милова**.
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