Заместитель начальника ГУ МВД России по Саратовской области побывал в подшефном Доме ребенка

Представители полиции – частые гости в саратовском «Специализированном доме ребенка». На этот раз это визит делегации «Полицейского Деда Мороза» во главе с заместителем начальника Главка генерал-майором внутренней службы Ростиславом Лесниковым.
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