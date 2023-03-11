Аргументы недели

98 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украи...Евгений Пригожин ...
  • КузнецовВВ
    за себя говориЕвгений Пригожин ...
  • Надежда
    Завтра зенарик занюхает пару дорожек и ответит Пригожину... игрой членом на пианино...Евгений Пригожин ...

Байден заявил, что пока не готов сказать, подпишет ли он документ о рассекречивании разведкой США данных о происхождении COVID-19

Байден заявил, что пока не готов сказать, подпишет ли он документ о рассекречивании разведкой США данных о происхождении COVID-19

Хозяин Белого дома Джо Байден сделал заявление о том, что пока не готов сказать, поставит ли он свою подпись под документом о рассекречивании разведкой Соединенных Штатов сведений о происхождении коронавируса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх