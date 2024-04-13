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Майор транспортной полиции задержан за получение взятки в 3 млн рублей

Майор транспортной полиции задержан за получение взятки в 3 млн рублей

РЕН ТВ В подмосковных Мытищах правоохранители задержали по подозрению в получении взятки временно исполняющего обязанности замначальника отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по ЦФО Вячеслава Булавина, сообщает источник РЕН ТВ.

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