Калмыцкие коммунисты выиграли в суде у эсеров из-за нарушений во время выборов в ЕГС

В результате административного иска, поданного Калмыцким региональным отделением КПРФ против территориальной избирательной комиссии (ТИК) Элисты, суд признал незаконным решение об утверждении списков кандидатов от партии "Справедливая Россия".
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