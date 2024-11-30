Дважды судимый профсоюзный лидер в Миассе ответит за наколки на коленях

В Миассе на главу независимого профсоюза Анатолия Банных, которого ранее задержали за распространение символики запрещенной организации, составили новый протокол — за демонстрацию экстремистских татуировок.
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