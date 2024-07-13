В Госдуму внесен законопроект об увеличении ставок налогов для тех, у кого больше одного паспорта

Россиянам с двойным и множественным гражданством рекомендуется платить больше налогов. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с заместителем председателя парламентского комитета по экономической политике Михаилом Делягиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии