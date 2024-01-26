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Железнодорожную инфраструктуру под Новороссийском захотели расширить взаймы

Железнодорожную инфраструктуру под Новороссийском захотели расширить взаймы

Раскрыты детали проекта расширения железных дорог на подходах к Новороссийску, о котором российский предприниматель Руслан Байсаров на прошлой неделе сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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