Ученые открыли путь к более эффективным и устойчивым урожаям

Израильское исследование фотосинтеза может открыть новые пути для инноваций в сельском хозяйстве, сделав сельскохозяйственные культуры более эффективными и устойчивыми к условиям окружающей среды, сообщает в четверг информационное агентство TPS.
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