Разрушительная деятельность Минпросвета возмутила учителей и парламентариев - президента просят о кадровой революции в образовании

Министру просвещения Сергею Кравцову накануне серьезно досталось на орехи на заседании Совета законодателей – от спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы Совфеда Валентины Матвиенко, вице-спикера Ирины Яровой, министра труда Антона Котякова.
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