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Разрушительная деятельность Минпросвета возмутила учителей и парламентариев - президента просят о кадровой революции в образовании

Разрушительная деятельность Минпросвета возмутила учителей и парламентариев - президента просят о кадровой революции в образовании

Министру просвещения Сергею Кравцову накануне серьезно досталось на орехи на заседании Совета законодателей – от спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы Совфеда Валентины Матвиенко, вице-спикера Ирины Яровой, министра труда Антона Котякова.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
- Незаменимых людей нет, но одних заменяют не так, а других заменяют не те… Пока в России продаются должности говорить о профессионализме, компетенции и т.д. нет смысла. Посмотрите на все проведенные в России &quot;прогрессивные&quot; реформы и делайте выводы....
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3 час.
Владимир Негода
ну как еще завоевать Россию ? вырастить , как можно больше дебилов , чем и успешно занимается Мин  . просвет !
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2 час.
Владимир Негода
надо менять все и Всех .... затащили страну в болото и кто знает , когда выберемся и выберемся - ли вообще ?!!
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2 час.
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