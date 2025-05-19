Разрушительная деятельность Минпросвета возмутила учителей и парламентариев - президента просят о кадровой революции в образовании

АНГЕЛ АНГЕЛ - Незаменимых людей нет, но одних заменяют не так, а других заменяют не те… Пока в России продаются должности говорить о профессионализме, компетенции и т.д. нет смысла. Посмотрите на все проведенные в России "прогрессивные" реформы и делайте выводы....

Владимир Негода ну как еще завоевать Россию ? вырастить , как можно больше дебилов , чем и успешно занимается Мин . просвет !