Из-за атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области пострадали семь человек

Семь мирных жителей получили ранения при массированной атаке украинских дронов на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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