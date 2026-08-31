Красное пятно не исчезло: владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на дисплей даже после обновления

Обновление должно было исправить программную ошибку цветопередачи Samsung выпустила обновление для Galaxy S26 Ultra, которое должно было устранить проблему с красноватым пятном на экране.
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