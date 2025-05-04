Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту опрокидывания в кювет автобуса с пассажирами в Пермском крае

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в районе деревни Шахарово, в результате которого пострадали пассажиры (ч.
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