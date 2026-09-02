Что означают все эти цвета? Расшифровываем следующий ход Тейлор Свифт (Taylor Swift)

У Тейлор Свифт (Taylor Swift) всегда есть что-то припасенное в рукаве. В 2026 году суперзвезда каким-то образом продолжила свои вдохновляющие игры, одновременно устроив сверхсекретное представление о свадьбе с Трэвисом Келсом (Travis Kelce).
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