Супруги в двойном кризисе. Психолог рассказала, как не дойти до развода

С самого момента рождения каждый человек проходит различные кризисы. Вырастая и вступая в отношения, довольно часто происходит так, что кризисы партнеров накладываются друг на друга, либо кризис мужа провоцирует кризис у жены.
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