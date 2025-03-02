Губительная репутация: телеведущая Лера Кудрявцева вляпалась в третий скандал за последние полгода

Надежда Белугина

Смотрела вчера кусочек "Суперстар" на НТВ. Во первых сразу не понравилось. что все участники проведения шоу были в чёрном. 1 день весны и все сговорились надеть чёрное. Зачем? Протест весне? Зрителям? Миру? Сразу настроение на 0. Жуткие наряды у Леры и Наташи Королёвой. Леру светленькую ещё переносила с её замашками на приму и последнее слово только за ней. Терпела, хотя неприятно слушать её нравоучительную речь. Но вчера ужаснулась её образу Анидаг (Гадина) из "королевства кривых зеркал". Жуткое зрелище. Наташа, вечно цветущая девочка, в чёрном наряде и с тёмной подводкой на глазах превратилась в уставшую, побитую жизнью пожилую женщину. Чёрный цвет усилил морщины на шее. Не поняла, зачем это самоуничтожение. Не люблю Соседова, но вчера он был прав по поводу песен. Если его туда берут, он имеет право на своё мнение, а Лера всё время на него давит. А он потом говорит не то, что думает, чтобы её не раздражать. Лера. к сожалению, всё чаще демонстрирует возрастной период. Неприятно смотреть её возвеличивание себя любимой. Неожиданно для себя открыла Люсю Чеботину - оказалась очень открытая, воспитанная, чуткая девочка, сопереживающая участникам. Глубокая и умная. Очень приятное впечатление от неё. Не досмотрела, скандальные моменты надоели в реальной жизни да и на ТВ даже развлекательные передачи стали похожи на боевые действия. Всем добра и мира.