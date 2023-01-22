"Ликвидация украинского государства решает проблему его госдолга"

Чем дольше воюет Украина, тем меньше заинтересованных в послевоенном восстановлении этого проекта «Жизнь учит нас тому, что для выполнения необязательной работы лучше нанять других людей, самому же сосредоточиться на том, что интересно и приятно.
Чем дольше воюет Украина, тем меньше заинтересованных в послевоенном восстановлении этого проекта «Жизнь учит нас тому, что для выполнения необязательной работы лучше нанять других людей, самому же сосредоточиться на том, что интересно и приятно.
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