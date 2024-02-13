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Падение Киева: Германия готовится к страшным переменам

Падение Киева: Германия готовится к страшным переменам

  Проигрыш Украины вызовет самый мощный миграционный кризис в послевоенной истории Германия уже встала наизготовку перед неминуемым проигрышем Украины.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
ЕС вкладывает миллиарды в ни куда! Их им ни кто и ни когда не вернёт! Лучше бы уже этими деньгами буржуйки утопили, хоть бы согрелись. Не уже ли этих простых истин немцы совсем не понимают?
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20 час.
Natalija Osminina
Не считайте их дураками. Все элиты готовятся к переделу Европы и делают сейчас все, чтобы ЕС распался.
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19 час.
Л
Ливень
больше собственных внутренних дел и проблем северо недоамериканцам... чтоб не лезли в другие страны...
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14 час.

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