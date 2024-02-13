Падение Киева: Германия готовится к страшным переменам

ИМ

Ильдус Мамлеев

ЕС вкладывает миллиарды в ни куда! Их им ни кто и ни когда не вернёт! Лучше бы уже этими деньгами буржуйки утопили, хоть бы согрелись. Не уже ли этих простых истин немцы совсем не понимают?