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Русский Днепропетровск

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Отрезанный Орехов: Новая тактика штурмовых батальонов ГрВ «Днепр» в действии

Отрезанный Орехов: Новая тактика штурмовых батальонов ГрВ «Днепр» в действии

Радомир Маркуш 8 сентября 2026 г., 17:48   Брошенные на подмогу гарнизону ВСУ укро-«пожарные» попадают в умело организованные засады Когда 1 сентября 2026 ….

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