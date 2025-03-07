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Китай

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Глава МИД КНР: Китай и Россия служат ярким примером выстраивания отношений нового типа между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- В духе "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон" Китай и Россия нашли верный путь и служат ярким примером выстраивания отношений нового типа между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.

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