Как работает негативное мышление Духовная суть

Во многих сказках есть удивительные намеки на ГЕНИАЛЬНЫЕ ИДЕИ. Есть аркан Таро "СМЕРТЬ". Если его понять, то можно найти ПУТЬ к БЕССМЕРТИЮ. Ну, это несколько громко сказано, но понять, как значительно увеличить продолжительность жизни, можно. Сама Смерть, укажет этот путь. Жаль, что у нас это людям не интересно. А ведь эта подсказка может ПЕРЕВЕРНУТЬ ВСЮ МЕДИЦИНУ! В Библии многое зашифровано. Ведь у евреев каждая буква еще является и цифрой. А рассмотрим, что на распятии есть маленькая табличка с буквами INRI. Вроде как Иесус Назаренус Рекс Иодеорум (Иисус из Назареи Царь Иудейский), что возмущало евреев. Ну, зачем писать, что он их царь? Но это было написано для толпы. Для чуть "продвинутых" это читалось как Ин Нобис Регнант Иесус (В каждом из нас есть Иисус) - это принцип голограммы, когда в каждом ее фрагменте видится (пусть и с дефектами) целая картинка. Возможно, что это намек, что мы все часть чего-то цельного. Мы зависим друг от друга. Причиняя кому-то вред, мы вредим прежде всего себе. Согласитесь, глубокая мысль. И третий вариант читался уже для более посвященных - Игна Натура Ренуватур Интегра (Вся природа обновляется ОГНЕМ). Так что, есть многое на свете, друг Горацио...

В

Воробей

Как Вы сами же и написали: Библия поддаётся многим РАЗНЫМ интерпретациям. В частности с «духовной» точки зрения, в отличие от «душевной» точки зрения, применяя противопоставление Ап. Павла. - “Для чего же тогда Богу насылать ПОТОП на всех подряд, а не разделять людей по прохождению теста?” Одна из интерпретаций истории о «Всемирном потопе» такова, что НИКАКОГО такого потопа в прошлом не было. Что, если логически подумать, вполне резонно — ибо, с практической точки зрения не могло вдруг оказаться на Земле столько дополнительной воды, чтобы общий уровень поднялся до высоких гор, а потом этот же объём воды куда-то впоследствии исчез. Эта история — аллегория того, что должно было состояться в далёком будущем. И речь идёт не о воде, а об информации. Мы сейчас живём в эпоху Всемирного потопа! Вся нынешняя информационная масса, состоящая из учений, идей, учителей и прочего, которой заполнен мир является ЛОЖНОЙ, полностью или частично. И все и каждый, кто не окажутся в состоянии пройти успешно это Тестирование, не смогут с помощью ведения Святого Духа выстроить новую мировоззренческую парадигму — Ковчег, для себя, этим спасаясь. Именно это символизирует концепция Истины, о которой Иисус говорил с Пилатом. Естественно, речь идёт только о людях ВТОРОГО типа — имеющих потенциал к актуализации КОСВЕННОЙ свободы воли. С людьми ПЕРВОГО типа всё обстоит совсем иначе, о чём ниже. - “А может согласиться с Адамом, которого Бог изгнал из Рая, и который оправдывался, что ведь именно Бог создал ему Еву и Адам полностью доверился ей.” С «духовной точки» зрения смысл истории про Адама совсем иной! Речь тут идёт о ВТОРОМ создании людей — людей ВТОРОГО типа. Создание люди ПЕРВОГО типа описывается перед этим. С этой точки зрения в этой истории речь идёт о ВНУТРЕННЕМ мире одного индивидуума ВТОРОГО типа. Адам исходный был создан использованием заготовки индивидуума ПЕРВОГО типа - «прах земной», плюс добавлением нового ингредиента - «дыхания жизни», который сделал внутреннюю структуру полученного в результате ребёнка присуще нестабильным. В результате воздействия воспитателей на такого ребёнка у него довольно рано происходит потеря внутренней целостности. А вот у детей ПЕРВОГО типа этой фрагментации произойти не может. Вот и получается, что внутренний мир этого человека ВТОРОГО типа состоит их трёх несколько раздельных и в некотором смысле независимо функционирующих частей: 1. Адам — интеллектуальный центр 2. Ева — эмоциональный центр 3. Змей — инстинктивно-двигательно-сексуальный центр И в результате это раскола на три части исходно цельное существо формирует личность не там, где это происходит у людей ПЕРВОГО типа — в эмоциональной части, хотя для таковых вообще говорить о частях можно лишь условно, но в несколько необычном и неестественном месте — в интеллектуальном центре. Именно так получается крайняя интеллектуальная личность человека ВТОРОГО типа. Аллегория доминирования Адама на Евой и отражает этот перенос центра тяжести активности именно в интеллектуальную часть. Изгнание из Едема, или Рая — аллегория потери исходной гармоничности. И заветом для людей ВТОРОГО типа является «возделывать землю, из которой взят» - аллегория внутренней дисгармоничности, с которой можно что-то поделать, если захотеть. Люди же ПЕРВОГО типа свою исходную внутреннюю гармоничность в очень раннем детстве не теряют, сохраняя внутреннюю цельность. Потому, о потере Рая для них говорить неуместно. И для них дан совсем другой завет: «плодитесь и размножайтесь».