Американское сообщество политологических экспертов не готово принять и смириться с новой реальностью, с тем, что однополярный западноцентричной мир не устраивает подавляющее большинство государств и что по этой причине многие с надеждой ожидают поражения НАТО в войне с Россией на украинском ТВД.
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