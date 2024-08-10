Отключить Ютуб — правильное решение

Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.
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