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Спички - не игрушка

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Отключить Ютуб — правильное решение

Отключить Ютуб — правильное решение

Наконец-то в России отрубили Ютуб. Да, это неудобно, да, там немало полезных фильмов, лекций, архивных видео, но всё это ни в какое сравнение не идёт с тем, какой вред наносила западная пропаганад посредством Ютуба.

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