Власти Волгограда решили ввести в городе-герое туристический налог

Сбор составит 1 процент от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 рублей. Цифру планируют довести до 5 процентов к 2029 годуИдея взимания туристического налога посетила вслед за другими городами России и Волгоград.
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