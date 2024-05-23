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Собянин рассказал о программе "Рыбной недели"

Собянин рассказал о программе "Рыбной недели"

sobyanin.ru В столице с 24 мая по 2 июня пройдет фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". В рамках мероприятия будут работать сразу два больших рынка – на Школьной улице и у фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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