Предупреждение от Сталина и пророчество от Жириновского: новости к утру 29 февраля

Царьград Самара продолжает знакомить читателей с актуальными новостями региона, страны и мира.Амбиции застройщиков В Самаре обсуждаются перспективы строительства трамвайных путей до микрорайона “Новая Самара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии