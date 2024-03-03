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Умерли из-за фото. Раскрыта миссия диверсантов ВСУ, перебитых под Херсоном

Умерли из-за фото. Раскрыта миссия диверсантов ВСУ, перебитых под Херсоном

Добрался до Крыма Единственный выживший участник неудачной фотосессии на Тендровской косе.Остальные были убиты или утонули, кроме пассажиров одной лодки, которая сбежала не доплыв до берега.

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Комментарии
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Леонид Руси
Спецназовцы обозлились на собственное командование и стали обвинять его в смерти солдат. Ну как они не понимают, что Зеле нужны победы хотя бы в виде фотосессии на территории противника. Иначе Зеля не получит новых миллиардов. А содержать виллы и яхты... дело затратное. Нужно войти в его положение и не жалеть жизни на благо семейного счастья своего господина
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4 час.
Алексей Павлов
Бедненькие - обозлились! Давно бы его прикончили этого шута горохового, кровавого!
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4 час.
Леонид Руси
))) У них рабская покорность в крови... Чуть что... сразу на колени падают... )))
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4 час.

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