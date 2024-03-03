Добрался до Крыма Единственный выживший участник неудачной фотосессии на Тендровской косе.Остальные были убиты или утонули, кроме пассажиров одной лодки, которая сбежала не доплыв до берега.
Умерли из-за фото. Раскрыта миссия диверсантов ВСУ, перебитых под Херсоном
Комментарии
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Леонид Руси
Спецназовцы обозлились на собственное командование и стали обвинять его в смерти солдат. Ну как они не понимают, что Зеле нужны победы хотя бы в виде фотосессии на территории противника. Иначе Зеля не получит новых миллиардов. А содержать виллы и яхты... дело затратное. Нужно войти в его положение и не жалеть жизни на благо семейного счастья своего господина
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4 час.
Алексей Павлов
Бедненькие - обозлились! Давно бы его прикончили этого шута горохового, кровавого!
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4 час.
Леонид Руси
))) У них рабская покорность в крови... Чуть что... сразу на колени падают... )))
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4 час.
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