Умерли из-за фото. Раскрыта миссия диверсантов ВСУ, перебитых под Херсоном

Леонид Руси

Спецназовцы обозлились на собственное командование и стали обвинять его в смерти солдат. Ну как они не понимают, что Зеле нужны победы хотя бы в виде фотосессии на территории противника. Иначе Зеля не получит новых миллиардов. А содержать виллы и яхты... дело затратное. Нужно войти в его положение и не жалеть жизни на благо семейного счастья своего господина