«Ведомости»: Госдума готовит новый закон о похоронном деле, похороны станут госуслугой

Депутатами Госдумы сейчас разрабатывается новый закон о похоронном деле в России. В феврале депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, согласно которому похороны в нашей стране станут госуслугой.
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