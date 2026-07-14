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Растет копией отца и держится в тени сестры: каким стал 12-летний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин

Растет копией отца и держится в тени сестры: каким стал 12-летний сын Аллы Пугачевой Гарри Галкин

Младшему сыну Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом) Гарри исполнилось двенадцать лет.

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Комментарии
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Ксюша Кирьязис
И кому это интересно...
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