Какие подарки получила президент Молдовы Майя Санду в 2024 году

Картины, иконы, часы, одежда, сувениры и книги были подарены президенту Майе Санду во время ее официальных визитов в страну и за рубежом, а также во время визитов иностранных официальных лиц в Республику Молдова, сообщает IPN.
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