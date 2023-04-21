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Экс-форвард «МЮ» Гибсон о 0:3 от «Севильи»: «Может, тен Хагу вновь устроить многокилометровый кросс, как после 0:4 от «Брентфорда»?»

Экс-форвард «МЮ» Гибсон о 0:3 от «Севильи»: «Может, тен Хагу вновь устроить многокилометровый кросс, как после 0:4 от «Брентфорда»?»

Манкунианцы проиграли в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2). «Первый гол был пропущен на 7-й минуте, хотя к тому времени счет мог быть уже 0:2.

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