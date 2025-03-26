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Царьград

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Депутаты Нижнего Новгорода предупредили о массовом убийстве собак после принятия закона

Депутаты Нижнего Новгорода предупредили о массовом убийстве собак после принятия закона

Законодательное собрание Нижегородской области выступило против введения запрета на выпуск собак из приютов.

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Комментарии
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Владимир Тимошков
Лучше уменьшать поголовье людей? Тогда начинаем с породы чиноморды - отлов, стерилизация, выпуск!
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