Явка на досрочном голосовании в ДНР на третий день составила 36,91 процента

ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Явка на третий день досрочного этапа голосования на выборах президента РФ в ДНР составляет 36,91%, заявил РИА Новости председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
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