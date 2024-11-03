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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» не проигрывает 8 матчей – 7 побед и ничья. Дальше – «Арсенал» и «Наполи»

«Интер» не проигрывает 8 матчей – 7 побед и ничья. Дальше – «Арсенал» и «Наполи»

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Венецию» (1:0) в матче 11-го тура Серии А благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

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