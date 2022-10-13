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WSJ: В Евросоюзе вызвали недоумение угрозы Борреля в адрес России

WSJ: В Евросоюзе вызвали недоумение угрозы Борреля в адрес России

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, сообщил о том, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля не отражают официальную позицию Европейского союза.

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