WSJ: В Евросоюзе вызвали недоумение угрозы Борреля в адрес России

Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, сообщил о том, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля не отражают официальную позицию Европейского союза.
Обозреватель газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, сообщил о том, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля не отражают официальную позицию Европейского союза.
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